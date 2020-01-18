Сборная России снова четвертая в эстафете. Только теперь бежали все лидеры, включая Логинова

Лыжники продолжают радовать медалями, а биатлонисты только и делают, что проваливают гонку за гонкой. Поэтому на мужскую эстафету особых надежд и не было.