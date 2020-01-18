Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогнозы и ставки букмекеров на матч АПЛ

В субботу, 18 января, в 18:00 (МСК) в рамках 23-го тура АПЛ состоится матч между футбольными клубами Манчестер Сити и Кристал Пэлас. Игра пройдет в Манчестер на поле стадиона «Этихад».