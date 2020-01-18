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Чемпионат Англии
Уотфорд
0 : 0
Тоттенхэм
Завершён
Чемпионат Англии
Брайтон-энд-Хоув Альбион
1 : 1
Астон Вилла
Завершён
Чемпионат Англии
Арсенал
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Завершён
Еще 5
Чемпионат Испании
Леванте
0 : 1
Алавес
Завершён
Чемпионат Испании
Реал
2 : 1
Севилья
Завершён
Еще 2
Чемпионат Германии
Фортуна Дюссельдорф
0 : 1
Вердер
Завершён
Чемпионат Германии
Кельн
3 : 1
Вольфсбург
Завершён
Еще 4
Чемпионат Италии
Лацио
5 : 1
Сампдория
Завершён
Еще 2
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