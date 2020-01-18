НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемХет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛБритания не хочет отдавать WADA пробы Фараха в рамках расследования дела СалазараМОК и МПК подали уведомление о вступление в дело CASКовальчук забросил шайбу в матче «Монреаля» с «Вегасом»В мастер-шоу Матча звезд КХЛ победил Дивизион ХарламоваХет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» победил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:4).рекламаНокаут или полный провал: чего ждут от Макгрегора?Абсолютное большинство россиян сделали ставку на победу ирландца Конора Макгрегора в бое с американцем Дональдом Серроне. Они уверены, что поединок закончится нокаутом.Холанд сделал хет-трик за 20 минут в своем дебютном матче за «Боруссию»Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, выйдя на замену, сумел трижды огорчить голкипера «Аугсбурга».III Зимние юношеские олимпийские игры. Хоккей. Россия - КанадаПрямая трансляция матча – 18 января. На ТВ: Матч ИГРА. Эфир стартует в 15:55, начало игры – в 16:00.Манчестер Сити – Кристал Пэлас. Прогнозы и ставки букмекеров на матч АПЛВ субботу, 18 января, в 18:00 (МСК) в рамках 23-го тура АПЛ состоится матч между футбольными клубами Манчестер Сити и Кристал Пэлас. Игра пройдет в Манчестер на поле стадиона «Этихад».Большунов победил в гонке на 15 км свободным стилем на этапе КМ в ЧехииДистанцию в 15 километров свободным стилем Большунов преодолел за 33 минуты 45,0 секунды.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболреклама