Болельщики ЦСКА оставили баннер «Фанат не преступник» и ушли с трибуны

Фанатский сектор московского ФК ЦСКА выполнил свое обещание и покинул стадион в игре 19-го тура РПЛ против «Краснодара». Об этом сообщается в Telegram-канале «ЦВБП-медиа».