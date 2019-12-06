Фанаты «Зенита» покинули трибуну в знак протеста против задержаний болельщиков

Несколько тысяч фанатов футбольного клуба «Зенит» покинули трибуны «Газпром Арены» в Петербурге вечером 6 декабря. Это произошло на 40 минуте игры 19 тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо» .