НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемГендиректор «Спартака» рассказал о планах на зимнее трансферное окноРоссийская гимнастка сорвалась с восьмиметровой высоты на чемпионате в РигеДевушка — боец UFC полностью разделась, но всё же провалила взвешивание. ВидеоАлександр Поветкин — Майкл Хантер: прогноз Николая Валуева на бой 7 декабряСын Кости Цзю одержал 15-ю победу подряд и мечтает драться в РоссииГендиректор «Спартака» рассказал о планах на зимнее трансферное окноГенеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.рекламаАлександр Бубнов: «Ари играл рукой, пенальти поставлен неправильно»Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов поделился мнением о матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» - ЦСКА (1:1). В целом матч был напряженный и смотрелся интересно.Фанаты «Зенита» покинули трибуну в знак протеста против задержаний болельщиковНесколько тысяч фанатов футбольного клуба «Зенит» покинули трибуны «Газпром Арены» в Петербурге вечером 6 декабря. Это произошло на 40 минуте игры 19 тура чемпионата РПЛ против московского «Динамо» .Лыжник Александр Большунов выиграл соревнования в скиатлоне на этапе Кубка мираВ норвежском Лиллехаммере начался второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. В первом номере программы – мужском скиатлоне победу одержал российский лыжник Александр Большунов.Россия нашла способ отправить своих атлетов на Олимпиаду-2020Российские спортсмены будут представлять на Олимпиаде-2020 в Токио свою страну и под своим флагом.Гараничев не отказывался бежать эстафету на этапе КМ в Эстерсунде («Тюменская арена»)Российский биатлонист Евгений Гараничев не отказывался от участия в эстафете на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде, сообщает «Тюменская арена».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииАхмат0 : 1УфаПерерывЧемпионат РоссииТамбов3 : 0ОренбургЗавершёнЧемпионат РоссииКраснодар1 : 1ЦСКАЗавершёнЧемпионат АнглииЭвертон3 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииБорнмут0 : 3ЛиверпульЗавершёнЕще 3Чемпионат ИспанииРеал2 : 0ЭспаньолЗавершёнЧемпионат ИспанииГранада3 : 0АлавесЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииБоруссия (Менхенгладбах)2 : 1БаварияЗавершёнЕще 5Весь футболрекламаКосторная побила мировой рекорд в финале Гран-при, Загитова — 2-я в короткой программеВ Турине завершилось самое ожидаемое и интересное событие второго дня финала Гран-при — короткая программа женщин (ну, мы-то знаем, что девушек).НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир