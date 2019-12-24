У наших биатлонистов – крах с лыжами: даже Логинов горит 1,5 минуты. Почему так? И за счет чего догонять лидеров?

Российские биатлонисты валятся на этапе Кубка мира в Анси: 4 гонки без призов, зато с огромными отставаниями ходом. Отчасти дело, безусловно, в подготовке.