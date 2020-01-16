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Биатлонист Малышко высказался о своём непопадании в сборную на январские этапы КМ

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Дмитрий Малышко прокомментировал своё непопадание в состав сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону. «Уже на этапах мне было всё понятно.
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Еще один феерический матч Малкина! Зарядил дублем и выдал гениальный пас, который хочется смотреть вечно

А еще вернулся Сидни Кросби. НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Миннесота» — 7:3 (2:0, 2:1, 3:2) Голы: Малкин — 14 (бол., Раст, Кросби), 7:57 — 1:0. Маккэн — 14 (Симон, Марино), 17:57 — 2:0. Раст — 19 (Малкин, Кахун), 34:04 — 3:0. Малкин — 15 (бол., Летанг, Кросби), 35:05 — 4:0. Паризе — 15 (Фиала), 37:17 — 4:1. Фолиньо — 9 (Эрикссон Эк, Канин), 42:15 — 4:2. Кросби — 6 (Маккэн), 47:41 — 5:2. Симон — 5 (Кросби), 48:20 — 6:2. Гальченюк — 5 (Агоццино, Хернквист), 56:57 — 7:2. Паризе — 16 (бол.), 59:47 — 7:3. Вратари: Джерри — Дубник.