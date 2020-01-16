Биатлонист Малышко высказался о своём непопадании в сборную на январские этапы КМ

Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Дмитрий Малышко прокомментировал своё непопадание в состав сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону. «Уже на этапах мне было всё понятно.