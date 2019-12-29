«Реал» заплатит 4 млн евро, если захочет вернуть Эдегора из аренды

По информации испанских СМИ, «Реал» в случае досрочного возвращения Мартина Эдегора из аренды в «Реал Сосьедад» заплатит до четырех миллионов евро.Причиной столь большой суммы является то, что "сливочные" не предусмотрели в соглашении с "Сосьедадом" возможность прервать аренду раньше чем по истечении договора.Если клуб решит вернуть Мартина, то будет вынужден заплатить штраф в размере до 4 млн евро.