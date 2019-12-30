«Реал» заплатит 4 млн евро, если захочет вернуть Эдегора из аренды

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Реал» заплатит 4 млн евро, если захочет вернуть Эдегора из арендыГлава WADA назвал борьбу с допингом в России одним из главных успехов агентства«Не обязана разрешать себя лапать». Фанаты оправдали поведение Загитовой: видео«Питтсбург» победил «Оттаву», Малкин оформил дубль и отдал голевой пасВидео шикарного гола форварда молодежной сборной Казахстана в ворота Финляндии«Реал» заплатит 4 млн евро, если захочет вернуть Эдегора из арендыПо информации испанских СМИ, «Реал» в случае досрочного возвращения Мартина Эдегора из аренды в «Реал Сосьедад» заплатит до четырех миллионов евро.Причиной столь большой суммы является то, что "сливочные" не предусмотрели в соглашении с "Сосьедадом" возможность прервать аренду раньше чем по истечении договора.Если клуб решит вернуть Мартина, то будет вынужден заплатить штраф в размере до 4 млн евро.рекламаМолодежная хоккейная сборная Канады одержала победу над Германией на МЧМКанадская молодежная сборная одержала победу над Германией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии. Канадцы победили со счетом 4:1. Встреча прошла в Оттаве.Емельяненко победил Джексона нокаутом в своем последнем бою в ЯпонииВ японской Сайтаме в рамках турнира Bellator состоялся главный бой вечера между российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и американцем Куинтоном Джексоном.ВФЛА ответит на открытое письмо легкоатлетов 30 декабряВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ответит на открытое письмо прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой и бегуна Сергея Шубенкова в понедельник, 30 декабря.Панарин впервые примет участие в Матче звезд НХЛНападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин выбран на Матч звезд НХЛ, сообщает официальный твиттер клуба. Россиянин впервые примет участие в звездном уикенде.Березовский покинул «Сочи»«Сочи» объявил о расставании с тренером Романом Березовским. — Для меня это было незабываемое время! Самые лучшие воспоминания о людях и о городе!ФутболХоккейБаскетболВчераЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииУимблдон— : —Саутенд ЮнайтедНачало в 09:00Первая лига АнглииАккрингтон Стэнли— : —РочдейлНачало в 09:00Еще 10Весь футболрекламаКайшева и Сливко поедут на январские этапы Кубка IBUВице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский подтвердил, что по итогам «Ижевской винтовки» в сборную России на январские этапы Кубка IBU отобрались Ульяна Кайшева и Виктория Сливко.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Турнирные расклады для молодёжной сборной России, какими будут пары плей-офф МЧМПоложение команд в группах на текущий момент и самые реальные расклады на четвертьфинал.рекламаВ сборной России призвали наказать шведского лыжника за инцидент с БольшуновымТренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер призвал наказать шведа Карла-Йохана Вестберга за нецензурную лексику в адрес россиянина Александра Большунова после гонки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.