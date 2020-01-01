Видар Кьяртанссон и Виталий Денисов покинули «Рубин»

Футболисты иркутского «Зенита» отказались от тренировок и подрабатывают грузчиками и таксистами. В клубе полгода не платят зарплату

Футболисты иркутского «Зенита», выступающего в ПФЛ в группе «Восток», отказались выходить на тренировки из-за невыплат заработной платы. Последний раз они получили зарплату в июле 2019 года.