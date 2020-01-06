Основной соперник Большунова в Кубке мира пропустит этап в Дрездене

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене. Гонки пройдут в немецком городе 11 и 12 января. По информации NRK, Клебо в среду почувствовал боль в горле.