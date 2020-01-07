Усик назвал самого сложного для себя оппонента в супертяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик назвал самого сложного для себя оппонента в супертяжелом весе. «Я думаю, что с Фьюри будет тяжелее всего. Это мое мнение.