Хет-трик Икарди позволил «ПСЖ» выйти в полуфинал Кубка лиги

Аргентинский форвард парижан Мауро Икарди открыл счёт уже на 2-й минуте матча. В дальнейшем 26-летний нападающий забьет ещё два мяча в начале второго тайма, оформив хет-трик.