В Оберхофе на этапе Кубка мира состоится женский спринт

В Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира, в рамках которого состоится женский спринт на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. Гонка начнется в 16:30 по московскому времени.