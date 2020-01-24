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РФС признал неправомерным избрание Сергея Прядкина

Избирком РФС признал неправомерным избрание президента РПЛ Сергея Прядкина на новый пятилетний срок и обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения избирательного комитета.
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Надаль попал мячом в лицо девочке, подающей мячи. И очень мило извинился

Испанец Рафаэль Надаль во время матча второго круга Australian Open против Федерико Дельбониса случайно попал мячом в лицо девочке, подающей мячи. Он тут же подошел к ней извинился и поцеловал в щеку.
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