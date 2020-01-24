Надаль попал мячом в лицо девочке, подающей мячи. И очень мило извинился

Испанец Рафаэль Надаль во время матча второго круга Australian Open против Федерико Дельбониса случайно попал мячом в лицо девочке, подающей мячи. Он тут же подошел к ней извинился и поцеловал в щеку.