«Лацио» – «Ювентус»: где смотреть центральную встречу в Серии А

В субботу, 7 декабря, на стадионе "Олимпико" состоится матч 15-го тура Серии А, в котором встретятся "Лацио" и "Ювентус". Время начала встречи - 21:45.