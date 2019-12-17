У Мартина забрасывают даже вратари. Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Основной этап. Группа 2

Испания - Россия - 26:36 (12:16) Россия: Анна Седойкина - 1, Анастасия Лагина; Ярослава Фролова - 9 голов, Анна Вяхирева - 5, Елизавета Малашенко, Елена Михайличенко - по 3, Ольга Горшенина, Полина Кузнецова, Анастасия Лагина, Юлия Манагарова, Анна Сень, Ольга Фомина - по 2, Владлена Бобровникова, Анастасия Илларионова, Ксения Макеева - по 1, Кристина Кожокарь - 0. Сборная России обыграла команду Испании в заключительном туре основного раунда чемпионата мира со счетом 36:26 и, как мы ранее сообщали, досрочно вышла в полуфинал с первого места.