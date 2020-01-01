Моуринью: «При счёте 0:1 чувствовал, что мы оказались в беде»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью не стал сокрушаться по поводу ничейного результата матча с «Мидлсбро» (1:1) в Кубке Англии. - Это всего лишь третий раунд и первый для нас.