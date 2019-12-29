Сергей Семак: «В Лиге чемпионов у „Зенита“ не сложился один тайм, который мог сделать эту часть сезона выдающейся»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об итогах выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов в текущем сезоне. — Согласен ли с трактовкой Дзюбы о результате в Лиге чемпионов?