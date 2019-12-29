НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСемак назвал маловероятными трансферы «Зенита» зимойThe New York Times (США): осведомители, живущие по соседству (The New York Times)Фигуристка Медведева объяснила, почему снялась с чемпионата РоссииРоссиянин Ретивых занял четвертое место в спринте «Тур де Ски»Тутберидзе — об итогах ЧР-2020: надо идти дальше. Видим цель, а не преградыСемак назвал маловероятными трансферы «Зенита» зимойГлавный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак считает маловероятными трансферы «Зенита» в зимнее окно.рекламаПоявилось видео лучших моментов матча МЧМ по хоккею Россия — СШАМолодежная сборная России по хоккею сыграла со счетом 1:3 с американской командой в матче группового этапа чемпионата мира. Игра прошла в чешской Остраве.Федор Емельяненко отправил соперника в нокаут в первом раундеБоец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко вышел на ринг американцем Куинтоном Джексоном. Российский спортсмен отправил соперника в нокаут в первом же раунде.«Краснодар» досрочно вернул Сорокина из арендыЗащитник «Рубина» Егор Сорокин вернется в «Краснодар». Сообщается, что «быки» досрочно прервали аренду футболиста в казанском клубе.«Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 29 декабря 2019 года«Манчестер Сити» «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 38 очков.Сергей Семак: «В Лиге чемпионов у „Зенита“ не сложился один тайм, который мог сделать эту часть сезона выдающейся»Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об итогах выступления команды на групповом этапе Лиги чемпионов в текущем сезоне. — Согласен ли с трактовкой Дзюбы о результате в Лиге чемпионов?ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЧемпионшип АнглииДерби Каунти— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболрекламаВФЛА ответит на открытое письмо легкоатлетов 30 декабряВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) ответит на открытое письмо прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, прыгуньи с шестом Анжелики Сидоровой и бегуна Сергея Шубенкова в понедельник, 30 декабря.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Туктамышева показала новую программу в дерзкой юбке и с барабанамиФигуристка Елизавета Туктамышева не прекращает эпатировать публику.0:15реклама