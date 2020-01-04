Игрок «Монреаля»: «У Ковальчука в нашей команде есть шанс на успех»

Нападающий «Монреаля» Нэйт Томпсон прокомментировал переход в команду российского форварда Ильи Ковальчука. — Иногда игроку необходимо перейти в другую команду. Думаю, у него все может получиться.