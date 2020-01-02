Новогоднее угощение: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

Арсенал в первом тайме с Челси показал, что начинает меняться к лучшему, но сил на все 90 минут у канониров пока не хватает. После досадного поражения это признал и новый главный тренер Артета.