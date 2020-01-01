НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНовогоднее угощение: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»Алина Загитова с сестрой Сабиной станцевали «Макарену»«Челси» может приобрести у ЦСКА ЧаловаВячеслав Малафеев — о «Зените»: На наших глазах рождается команда-династия, играющая в смелый, атакующий футбол«Это уже даже доходит до абсурда» - нью-йоркские фаны о попытке Панарина в одиночку совершить немыслимый камбэкНовогоднее угощение: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»Арсенал в первом тайме с Челси показал, что начинает меняться к лучшему, но сил на все 90 минут у канониров пока не хватает. После досадного поражения это признал и новый главный тренер Артета.рекламаОпределены все участники четвертьфинала МЧМ по хоккеюВ четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею соперником сборной России станет команда Швейцарии, информирует РИА Новости.Вяльбе поделилась мнением о выступлении Непряевой на «Тур де Ски»Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление россиянки Натальи Непряевой на престижной многодневки "Тур де Ски", передает РИА "Новости".Моуринью дали жёлтую карточку за подглядывание в блокнот тренера соперниковГлавный тренер лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм» португалец Жозе Моуринью получил предупреждение от арбитра за попытку посмотреть в блокнот тренера «Саутгемптона» в матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).Жезус: «Часто игравшие партнёры очень устали»Автор голевого дубля в ворота «Эвертона» (2:1) Габриэл Жезус прокомментировал победу «Манчестер Сити».Ушёл из жизни бывший комиссионер НБА СтернВ возрасте 77 лет умер бывший комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации Дэвид Стерн. Об этом сообщает пресс-служба НБА. Экс-комиссионер лиги умер в Нью-Йорке.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли1 : 2Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед0 : 3ЛестерЗавершёнЧемпионат АнглииУотфорд2 : 1ВулверхэмптонЗавершёнЕще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл3 : 1Лутон ТаунЗавершёнЧемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун2 : 5Сток СитиЗавершёнЕще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед2 : 1БлэкпулЗавершёнПервая лига АнглииТранмир Роверс1 : 4Ковентри СитиЗавершёнЕще 9Весь футболрекламаБоец ММА Исаев выиграл Гран-при PFL и получил $1 млнРоссийский боец смешанных единоборств Али Исаев победил американца Джареда Рошольта в финале Гран-при PFL в тяжёлом весе.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Вашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:51:49Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир