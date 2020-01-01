НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСКА потерпел самое крупное поражение в сезоне от «Йокерита»«Он очень хочет получить его из моих рук». Джошуа ответил на крутые намерения УсикаНападающий «Генгама» Жулан погиб в ДТПATP Cup. Россия всухую обыграла ИталиюБывший полузащитник «Тамбова» Бенито стал игроком киевского «Динамо»СКА потерпел самое крупное поражение в сезоне от «Йокерита»Петербургский хоккейный клуб СКА потерпел разгромное поражение в Хельсинки. "Йокерит " выиграл со счетом 6:0. Финны открыли счет во втором периоде, на который пришлись пять шайб из шести.рекламаИлья Ковальчук подписал контракт с клубом НХЛ «Монреаль»ТАСС, 3 января. Российский форвард Илья Ковальчук подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль". Об этом сообщает пресс-служба клуба.Стали известны все полуфиналисты МЧМ по хоккеюМолодежная сборная России встретится с командой Швеции. В субботу, 4 января, в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с национальной командой Швеции.Маркус Крамер: «Клэбо очень силен, а его жалобы – своего рода шоу. Вы сами видели, что он показал сегодня»Тренер российских лыжников Маркус Крамер подвел итог сегодняшнего классического масс-старта и рассказал о хорошей форме Сергея Устюгова.Гвардиола признал неудачными последние 11 сезоновGloballookpress Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Marca, может ли он считать текущий сезон неудачным.Златан забил и отдал голевой пас в товарищеском матче. «Милан» победил 9:0В товарищеском матче «Милан» разгромил «Роденсе» (9:0). Форвард «россонери» Златан Ибрагимович провел на поле 45 минут, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид2 : 2ЛеганесЗавершёнЧемпионат ИспанииСевилья1 : 1Атлетик БильбаоЗавершёнКубок Франции1/32 ФиналаБордо2 : 0Ле-МанЗавершёнВесь футболрекламаДопинг-проба Лекавалье дала положительный результат на кокаинФранцузская фигуристка Лорин Лекавалье сдала положительную допинг-пробу на кокаин. Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на источник, близкий к федерации фигурного катания Франции.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Макгрегор — о реванше с Хабибом: Нурмагомедов дрожит, он просто боитсяБывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор убеждён, что Хабиб Нурмагомедов избегает реванша с ним по причине страха. «Он дрожит. Этот мужик дрожит.реклама