Подчуфарова: ещё ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении

Россиянка Ольга Подчуфарова, сменившая перед началом сезона спортивное гражданство, рассказала о своих целях. Также Подчуфарова призналась, что не пожалела о переходе в состав сборной Словении.