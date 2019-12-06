НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуемРоналду посчитал потерянные «Золотые мячи»Бой Поветкина и Хантера завершился вничью«Монако» — «Амьен»: быть ли уверенной победе?Видео: Девушка-боец UFC разделась догола, но не смогла сделать весПосле жесткого падения российской гимнастки в Риге пропали порванные лебедка и тросыРоналду посчитал потерянные «Золотые мячи»Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду считает, что мог бы получить еще два «Золотых мяча», если бы не переехал в Италию. Об этом сообщает ABC.рекламаОпубликовано видео лучших моментов боя Джошуа против РуисаБританский боксер Энтони Джошуа одержал решительную победу в матче-реванше против американского спортсмена Энди Руиса.Российские фигуристы произвели фурор в ТуринеРоссийские фигуристы произвели фурор в финале Гран-при в Турине. Весь пьедестал в женском одиночном катании заняли ученицы Этери Тутберидзе.Смотри, как Фуркад безуспешно боролся с братьями Бё, а Россия уступила Италии бронзу в эстафетеГонка с оттенком грусти.Сергей Хусаинов: Засчитать гол Облякова — ошибочное решение арбитраБывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал гол полузащитника ЦСКА Ивана Облякова в матче против «Краснодара». Главный арбитр встречи Василий Казарцев после просмотра VAR взятие ворот засчитал.UFC on ESPN 7: Розенструйк нокаутировал Оверима, Куницкая проиграла Лэдд и другие бои в ВашингтонеВ Вашингтоне (округ Колумбия, США) на арене Capital One Arena проходит турнир UFC on ESPN 7. В главном поединке Алистер Оверим (45-18) проиграл Жаирзиньо Розенструйку (10-0) нокаутом в 5-м раунде.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат РоссииКрылья Советов— : —УралНачало в 06:00Чемпионат РоссииСочи— : —РубинНачало в 08:30Чемпионат РоссииСпартак— : —РостовНачало в 11:00Чемпионат АнглииАстон Вилла— : —ЛестерНачало в 09:00Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —СаутгемптонНачало в 09:00Еще 2Чемпионат ИспанииЭйбар— : —ХетафеНачало в 06:00Чемпионат ИспанииБетис— : —Атлетик БильбаоНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)— : —КельнНачало в 09:30Еще 1Весь футболрекламаМалкин признан третьей звездой дня в НХЛРоссийский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан третьей звездой дня в НХЛ.НХЛ. Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир 02:41:21Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:49Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:05Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:21:45Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир 02:39:00Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир 02:40:05Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:38:50Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:41:00Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:05Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир 02:49:30Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир 02:44:30Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир 02:47:02Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:52Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:46:20Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир 02:36:30Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир 02:32:12Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир Месси сделал 35-й хет-трик в Ла Лиге и побил рекорд РоналдуНападающий «Барселоны» Лионель Месси забил три гола в матче 16-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (5:2). Этот хет-трик стал для аргентинца 35-м в чемпионате Испании.рекламаРоссия нашла способ обойти санкции WADA и попасть на Олимпиаду в ТокиоРоссийские спортсмены в любом случае выступят на предстоящей Олимпиаде в Японии, несмотря на возможные санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA).