НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Арсенал»: крен выравняли, но до цели не дотянутьТеофимо ЛОПЕС: «2020-й будет годом захвата. Он уже начался»Туохима: моя шайба в ворота шведов – один из ярких моментов в жизниГинер о переходе 75% акций ЦСКА ВЭБу: «Я очень тепло отношусь к ним и рад, что мы будем партнерами»Фуркад ответил на обвинение партнёра в неспортивном поведении«Арсенал»: крен выравняли, но до цели не дотянутьПоединок «Арсенала» с «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье 15 декабря, даст ответ на важный вопрос: надо ли «канонирам» продолжать поиск нового тренера или Фредди Юнгберг – тот, кто нужен клубу.рекламаКоманда Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко на критику ЗагитовойРанее Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко высказались о приостановлении профессиональной карьеры Загитовой, что не понравилось ее тренерам.Видео: российский боец Петр Ян заставил истекать кровью легенду UFCРоссийский боец смешанных единоборств Петр Ян одержал победу нокаутом над легендой UFC - американцем Юрайем Фейбером. Турнир проходил в Лас-Вегасе.Бронзовая сборная с золотой игрой. Россиянки — третьи на чемпионате мираЖенская сборная России по гандболу обыграла Норвегию и заняла третье место на чемпионате мира в Японии, хотя заслуживала гораздо большего. Чемпионат мира.Россия обыграла Чехию в серии послематчевых буллитовОчередной матч «Кубка Первого канала» в рамках Евротура прошел в Москве на «ЦСКА-Арене». На льду встретились сборные команды России и Чехии.Российские биатлонистки стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в АвстрииХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. / ТАСС/. Женская сборная России заняла второе место в эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ТоттенхэмНачало в 09:00Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 09:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииХетафе— : —ВальядолидНачало в 06:00Чемпионат ИспанииСельта— : —МальоркаНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона— : —ТориноНачало в 06:30Еще 5Весь футболрекламаКлебо выиграл пятый спринт подряд, а россияне провалились в ДавосеНаталья Непряева и Глеб Ретивых заняли пятые места в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Победили Йоханнес Клебо и шведка Линн Сван. Давос (Швейцария).НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Магомед Исмаилов высказался насчет поражения ШтырковаИзвестный российский средневес лиги АСА Магомед Исмаилов решил прокомментировать поражение Ивана Штыркова на турнире RCC 7 в поединке с Ясубеем Эномото.реклама