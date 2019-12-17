«Арсенал»: крен выравняли, но до цели не дотянуть

Поединок «Арсенала» с «Манчестер Сити», который состоится в воскресенье 15 декабря, даст ответ на важный вопрос: надо ли «канонирам» продолжать поиск нового тренера или Фредди Юнгберг – тот, кто нужен клубу.