Киевское «Динамо» вылетает из Лиги Европы

Несмотря на то, что киевское «Динамо» было явным фаворитом в этой игре, и имело игровое преимущество, счёт в матче был открыт именно командой из Швейцарии. На 45-й минуте гол забил Марко Араторе.