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Тарасова обвинила немецкого чиновника в зависти к русским фигуристкам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова спортивного директора Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорфа, который был недоволен многочисленными победами российских спортсменов на прошедшем в Австрии чемпионате Европы.

Малышко и Бабиков не отобрались на чемпионат Европы

На 6 этапе Кубка России в Ижевске предполагаемый кандидат на ЧЕ Дмитрий Малышко показал пятый результат (+27,5), Антон Бабиков - седьмой (+47,1), оба пропустят предстоящие соревнования в Европе.На первом месте допустивший два промаха биатлонист из команды ХМАО-Югры Петр Пащенко (26.48,1). На втором месте его земляк Дмитрий Иванов (+10,2), именно он выполнил критерии отбора на грядущий чемпионат Европы.Чемпионат Европы пройдет с 26 февраля — 1 марта в эстонском Отепя.

Президент «Аккрингтона» о словах Клоппа про Кубок Англии: «Юрген, „Ливерпуль“, вы позорите себя и убиваете турнир»

Президент «Аккрингтон Стэнли» Энди Холт раскритиковал тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа за решение выставить молодежь на переигровку Кубка Англии против «Шрусбери».
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Клебо выиграл спринт в Германии, Большунов завершил борьбу на стадии полуфинала

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Отметим, что спортсмену не было равных в квалификации, а также в каждом забеге финальной части соревнований.
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