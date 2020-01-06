Президент WBO ответил на критику Фьюри

Президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Пако Валькарсель ответил на критику бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. «Чемпион, мы уважаем тебя, но сейчас ты недоступен.