«Со мной все хорошо». Игбун прокомментировал свое состояние

Нападающий «Динамо» Силвестр Игбун прокомментировал свое состояние. Он рассказал, что находится на сборе бело-голубых в Турции, занимается в общей группе и проблем со здоровьем не испытывает.