Кентен Фийон-Майе: «На повороте Фуркад наехал на меня, и мы упали. Он поступил не по-спортивному»

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе заявил, что пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад действовал неспортивно в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене.