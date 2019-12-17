Александр Логинов: «Я доволен, что нахожу свою хорошую форму, и буду дальше стараться показывать такие результаты»

Российский биатлонист Александр Логинов после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене отметил, что пока бороться с норвежцем Йоханнесом Бе очень сложно.