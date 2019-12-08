Головин получил от Nice Matin 6 баллов за игру с «Амьеном». Более высокая оценка только у Бен Йеддера

Полузащитник «Монако» Александр Головин за матч 17-го тура чемпионата Франции против «Амьена» (3:0) получил от издания Nice Matin оценку «6». 23-летний россиянин провел на поле 73 минуты и отметился голевой передачей.