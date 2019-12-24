Артем Дзюба признан лучшим футболистом года по версии РФС

Василий Ломаченко прокомментировал победу Теофимо Лопеса над Комми

Обладатель большинства поясов в легком весе Василий Ломаченко лично присутствовал на недавнем поединке Теофимо Лопеса и Ричарда Комми, который завершился уже во втором раунде, когда американец смог подловить чемпиона мощным ударом навстречу и через минуту добить у канатов.