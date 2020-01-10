Биатлонные эстафеты в Оберхофе: где и когда смотреть трансляцию гонок

В январе некоторые перестройки в составах произошли не только у иностранцев, но и в рядах российских сборных: у женщин оберхофские старты пропускает Юрлова-Перхт, а теперь еще и Логинов вне мужской эстафеты - без лидеров будет тяжеловато.