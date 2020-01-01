Член команды Макгрегора: нанёс Нурмагомедову несколько хороших ударов

Американский боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, который входит в команду Конора Макгрегора, рассказал о потасовке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым после боя россиянина с ирландцем на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.