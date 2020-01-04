НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемНеизвестные повалили статую Ибрагимовича в Швеции«Типичная Россия». Нападающие шведской молодежки раскритиковали поведение российских игроковВ WADA назвали размер взноса России в бюджет организации в 2020 годуБолельщики сборной Канады скандировали: мы хотим РоссиюОвечкин заявил, что итоги матча МЧМ Россия — Швеция расстроили его одноклубникаНеизвестные повалили статую Ибрагимовича в ШвецииВ шведском городе Мальмё, неизвестные вандалы подпилили ножки и повалили статую Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает «Aftonbladet» на своей странице в твиттер.рекламаКанадцы разгромили финнов в полуфинале МЧМ по хоккеюСборная Канады обыграла сборную Финляндию со счетом 5:0 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.Российская лыжница Непряева стала второй в общем зачёте «Тур де Ски»Россиянка Наталья Непряева заняла второе место в общем зачёте многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».Рене Фазель: «Получили информацию от WADA, что МЧМ-2023 пройдет в Новосибирске и Омске»Президент ИИХФ Рене Фазель подтвердил, что МЧМ-2023 пройдет в России. «Мы получили информацию от WADA, что МЧМ пройдет в Новосибирске и Омске, ничего не изменится», – сказал Фазель.ATP Cup. Карен Хачанов вывел сборную России вперед в матче с СШАНа командном турнире ATP Cup стартовал матч группового этапа Россия — США.Сборная Германии разгромила Казахстан и осталась в элитном дивизионе МЧМСборная Германии победила Казахстан (6:0, 2-1 в серии) в матче утешительного раунда МЧМ-2020. Немецкая команда победила в серии до двух побед и продолжит выступать в элитном дивизионе турнира.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 1ВильярреалИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииСПАЛ0 : 1ВеронаИдёт 1-й таймЧемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКристал Пэлас0 : 0Дерби КаунтиИдёт 1-й таймКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион0 : 1Нортгемптон ТаунИдёт 1-й таймЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаФК Бастия-Борго0 : 2Сент-ЭтьенПерерывЕще 12Весь футболрекламаКовальчук будет играть в «Монреале» под 17-м номеромНовичок «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук будет играть под 17-м номером, информирует журналист Дэйв Стаббс. Ранее под 17-м номером выступал защитник Бретт Кулак, который теперь возьмет 77-й номер.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Яшин рассказал, как сборной России победить Канаду в финале МЧМ-2020Экс-хоккеист сборной России Алексей Яшин рассказал, что необходимо сделать россиянам в финале молодёжного чемпионата, чтобы обыграть Канаду и завоевать титул.рекламаФазель: распределение сборных по группам на МЧМ по хоккею было не совсем справедливымОСТРАВА /Чехия/, 5 января. / ТАСС/. Состав групп на предварительном этапе молодежного чемпионата мира по хоккею был не совсем равным по силе.