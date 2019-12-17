Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль государства

Семин: я остаюсь в «Локомотиве», мое послание кто-то не так понял

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил РИА Новости, что продолжит работу в команде, а его обращение к болельщикам не совсем правильно поняли.