Заварухин: «Сибирь» была в долгу перед болельщиками, сегодня сыграли через не могу

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с ярославским «Локомотивом» (2:1). «Мы тяжело входили в игру.