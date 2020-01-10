🔥Красота: голкипер «Нэшвилла» Ринне забил броском через всю площадку. Вспомните всех вратарей, забивавших в НХЛ?

Среди них есть русский. Вратари в НХЛ не забивали больше 6 лет – последний раз гол киперам в протоколы записывали в октябре 2013-го.