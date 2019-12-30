Семак о молодежи в «Зените»: «Как я могу ее воспитывать? Должны приходить уже готовые игроки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об отсутствии собственных воспитанников в составе клуба. — Почему у «Зенита» почти нет своих воспитанников? — Не только у «Зенита».