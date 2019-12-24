Александр Емельяненко обратился к Маге Исмаилову

Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко сделал заявление о вероятном поединке с Магомедом Исмаиловым, сообщив о том, что с удовольствием изобьет средневеса в случае организации данного матча.