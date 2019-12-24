Рампейдж выйдет на бой с Федором с самым большим весом в карьере

На бой с Федором Емельяненко, который состоится 28 декабря на Bellator 237 в Японии, бывший чемпион UFC в полутяжелой весовой категории, Квинтон Джексон, выйдет с самым большим весом в своей карьере.