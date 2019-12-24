Мариу считает, что Миранчук готов к игре за «Ювентус»

Sport.ru/Футбол. Полузащитник "Локомотива" Жоуа Мариу высказался о перспективах Алексея Миранчука в "Ювентусе". Мариу отметил, что Миранчук мог бы заиграть в туринском клубе, у него хорошая техника.