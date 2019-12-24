А. Кержаков: «Не думаю, что Чалов готов играть в „Челси“»

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вряд ли заиграл бы сразу в «Челси» в случае перехода в лондонский клуб.Чалов не потянул бы «Челси».