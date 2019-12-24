НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемМариу считает, что Миранчук готов к игре за «Ювентус»Шлеменко считает, что у Кадырова достаточно шансов на победу над Емельяненко«Салават Юлаев» в овертайме обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ в ДавосеESPN назвал Нурмагомедова одним из лучших бойцов десятилетияГуберниев раскритиковал ФЛГР за «неуважение к зрителям»Мариу считает, что Миранчук готов к игре за «Ювентус»Sport.ru/Футбол. Полузащитник "Локомотива" Жоуа Мариу высказался о перспективах Алексея Миранчука в "Ювентусе". Мариу отметил, что Миранчук мог бы заиграть в туринском клубе, у него хорошая техника.рекламаОвечкин на рождественском ужине подарил Трампу свой игровой свитерРоссийский нападающий и капитан клуба НХЛ из Вашингтона Александр Овечкин с супругой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин в резиденции главы США Дональда Трампа.Дмитрия Малышко исключили из сборной России по биатлонуПетербургский биатлонист Дмитрий Малышко не попал в состав сборной России на январские этапы Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает Союз биатлонистов России.В ФФККР с удивлением отреагировали на слух о возможном неучастии Косторной на ЧРГенеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, как в организации отреагировали на новость о возможном пропуске чемпионата России действующей победительницей Гран-при Алёной Косторной.РУСАДА должно уведомить WADA о несогласии с решением к 27 декабряОбщее собрание членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), официальное уведомление должно быть направлено в WADA к 27 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.А. Кержаков: «Не думаю, что Чалов готов играть в „Челси“»Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вряд ли заиграл бы сразу в «Челси» в случае перехода в лондонский клуб.Чалов не потянул бы «Челси».ФутболХоккейБаскетболЗавтраЧемпионат АнглииТоттенхэм— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 07:30Чемпионат АнглииКристал Пэлас— : —Вест ХэмНачало в 10:00Чемпионат АнглииЭвертон— : —БернлиНачало в 10:00Чемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —УотфордНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииЛутон Таун— : —ФулхэмНачало в 10:00Чемпионшип АнглииХалл Сити— : —Ноттингем ФорестНачало в 10:00Еще 10Первая лига АнглииБристоль Роверс— : —УимблдонНачало в 10:00Первая лига АнглииПортсмут— : —Уиком УондерерсНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаПоявилось видео потасовки с участием Овечкина в матче с «Бостоном» в НХЛ«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в штате Массачусетс, завершилась победой хозяев со счетом 7:3.НХЛ. Записи матчей02:36:10Ванкувер — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:47:15Вегас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:34:46Лос-Анджелес — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:39:31Чикаго — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:44:33Виннипег — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:31Нэшвилл — Аризона Яндекс.Эфир 02:39:15Оттава — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:32Тампа-Бэй — Флорида Яндекс.Эфир 02:44:11Филадельфия — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:47:35Бостон — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:33:37Нью-Йорк Айлендерс — Коламбус. 24.12.2019 Яндекс.Эфир 02:35:12Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:42:33Торонто — Каролина Яндекс.Эфир 02:36:25Сан-Хосе — Вегас Яндекс.Эфир 02:41:00Даллас — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:30Детройт — Аризона Яндекс.Эфир 02:46:10Нью-Йорк Рейнджерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:37:00Сан-Хосе — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:42:15Ванкувер — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:33:45Колорадо — Чикаго Яндекс.Эфир 02:47:45Бостон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:44:55Эдмонтон — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:05Торонто — Детройт Яндекс.Эфир 02:44:20Вашингтон — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:39:25Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:58:15Оттава — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:41:45Каролина — Флорида Яндекс.Эфир 02:33:25Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:39:00Баффало — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:50:45Нью-Йорк Айлендерс — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:05Эдмонтон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:34:50Нью-Йорк Рейнджерс — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:55Нью-Джерси — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:42:30Флорида — Даллас Яндекс.Эфир 02:47:00Ванкувер — Вегас Яндекс.Эфир 02:46:40Аризона — Миннесота Яндекс.Эфир 02:51:05Калгари — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:00Колорадо — Каролина Яндекс.Эфир 02:32:45Виннипег — Чикаго Яндекс.Эфир 02:48:45Оттава — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:37:00Филадельфия — Баффало Яндекс.Эфир 02:49:00Тампа-Бэй — Даллас Яндекс.Эфир 02:48:15Коламбус — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:49:10Бостон — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:47:02Сент-Луис — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:13Чикаго — Колорадо Яндекс.Эфир Ярвинен: русских тренеров по фигурному катанию ругают за неправильные методыМинна Ярвинен, тренер финской фигуристки Йенни Сааринен, рассказала, как относится к успеху юных российских фигуристок, и призналась, что слышала о критике методов работы тренеров в России.реклама