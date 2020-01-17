Украинского футболиста уволили после поездки в Петербург

В "Агробизнесе" не простили нахождения в "стране-оккупанте". Украинский клуб города Волочиск расторг контракт с игроком после его поездки в Россию. Информация об этом появилась на сайте "Агробизнеса".