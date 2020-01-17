Лаурис Дарзиньш: «Для меня будет отличным стимулом получить приглашение на Матч звезд-2021, ведь он пройдет в Латвии»

Форвард рижского «Динамо» Лаурис Дарзиньш поделился ожиданиями от предстоящей ФОНБЕТ Недели звезд хоккея 2020, а также прокомментировал сообщение о том, что Матч звезд-2021 пройдет в Риге.