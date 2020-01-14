НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млнОвечкин уделал финскую легенду НХЛ. У Александра Великого — 685 голов в регулярных чемпионатахСпасение года в НХЛ. Канадец выручил русского вратаря Варламова, рукой вытащив шайбу с линииИсточник: друг Игбуна был госпитализирован по документам игрока, чтобы вылечиться за счет «Динамо»«Сказочный балабол и ирландский клоун». Скандал вокруг российского промо к бою Макгрегора«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млнМексиканский «Монтеррей» может официально объявить о трансфере полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера уже в пятницу, 17 января. Об этом сообщает TUDN.рекламаОвечкин вышел на 9 место по хет-трикам за всю историю НХЛХет-трик – это статистический показатель, когда один игрок забивает 3 шайбы в одном матче.Премьер-лига проголосовала за расширение и переизбрала президентом Сергея ПрядкинаОбщее собрание клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ) в четверг большинством голосов поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу с 16 до 18 команд.Кубок мира. Эстафета. Павлова, Старых, Резцова и Юрлова выступят за Россию17 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет женская эстафета. За Россию выступят Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова.«КамАЗ-Мастер» уверенно лидирует на ДакареРоссийские спортсмены занимают первое, второе и четвертое места в общем зачете. К концу подходит 42-ой ежегодный марафон Дакар.Новичок «Рубина» Макаров: «Слуцкий был чуть убедительнее, чем Гончаренко»Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, что перед переходом в казанский клуб он разговаривал с наставником своей нынешней команды Леонидом Слуцким и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииЛеганес— : —ХетафеНачало в 15:00Чемпионат ГерманииШальке-04— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 14:30Чемпионат ТурцииАнкарагюджю— : —КоньяспорНачало в 12:00Кубок Франции1/16 ФиналаГранвиль— : —МарсельНачало в 15:05Весь футболрекламаЦСКА намерен перехватить у «Динамо» форварда сборной РоссииМосковский ЦСКА вступил в борьбу за нападающего самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева, сообщает "Чемпионат".НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:29:20Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир 02:35:15Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:34:15Даллас — Баффало Яндекс.Эфир 02:38:10Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир 02:44:40Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:30:35Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир «Химки» победили «Реал» в матче баскетбольной ЕвролигиПодмосковные «Химки» взяли верх над мадридским «Реалом» в матче 20-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счётом 102:94 в пользу хозяев.реклама