Новичок «Рубина» Макаров: «Слуцкий был чуть убедительнее, чем Гончаренко»

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, что перед переходом в казанский клуб он разговаривал с наставником своей нынешней команды Леонидом Слуцким и главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко.