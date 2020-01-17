НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млнАлександр Овечкин: «Ценю, что меня ставят в один ряд с такими легендами, как Мессье»«Сказочный балабол и клоун». Известный российский телеканал оскорбил Макгрегора в анонсе боя. ВидеоИгбоун тренируется в общей группе и не испытывает проблем со здоровьем («Спорт-Экспресс»)Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Нове-Место«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млнМексиканский «Монтеррей» может официально объявить о трансфере полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера уже в пятницу, 17 января. Об этом сообщает TUDN.рекламаАмериканец во время игры разбил Овечкину лицо клюшкойВо время матча регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз» американский игрок, проезжая мимо Овечкина, нанёс ему клюшкой удар прямо в лицо.Большинство российских клубов поддержали расширение Премьер-лиги до 18 командНа прошедшем заседании общего собрания Российской Премьер-лиги по футболу большинство российских клубов выступило за увеличение числа команд - участниц чемпионата страны с нынешних 16 до 18 клубов.Павлова спешит на помощь. Смогут ли российские биатлонистки спасти эстафету в РупольдингеБиатлонный этап в Рупольдинге обернулся очередным провалом сборной России: даже при чистой стрельбе спортсменки проигрывали ногами порядка полутора-двух минут.Сергей Карасев: «Куртинайтис сказал, что мы провели матч уровня „Финала четырех“»Форвард «Химок» Сергей Карасев поделился впечатлениями от победы над мадридским «Реалом» (102:94) в рамках Евролиги.«Манчестер Юнайтед» и «Интер» пришли к согласию по трансферу Эшли ЯнгаЗащитник «МЮ» Эшли Янг близок к переходу в миланский «Интер». Сумма трансфера уже согласована, стоимость игрока «Нерадззури» расценивают в 1,5 млн евро, сообщает BBC Sport.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Италии1/8 ФиналаПарма0 : 2РомаЗавершёнКубок Франции1/16 ФиналаПо3 : 2БордоЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаАнтальяспор4 : 3ГезтепеЗавершёнКубок Турции1/8 ФиналаТрабзонспор2 : 0ДенизлиспорЗавершёнВесь футболрекламаАнтон Шибалов: «Будем стараться сделать все возможное, чтобы не упустить второе место в общем зачете»Пилот российской команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов рассказал об условиях на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар-2020».НХЛ. Записи матчейЧикаго — Флорида Яндекс.Эфир Филадельфия — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:46:00Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Бостон — Вегас Яндекс.Эфир Каролина — Виннипег Яндекс.Эфир Миннесота — Флорида Яндекс.Эфир Колорадо — Детройт Яндекс.Эфир Чикаго — Виннипег Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Коламбус Яндекс.Эфир Каролина — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Питтсбург — Бостон Яндекс.Эфир Ванкувер — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Миннесота — Даллас Яндекс.Эфир Нэшвилл — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Вегас Яндекс.Эфир Детройт — Флорида Яндекс.Эфир Торонто — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Калгари Яндекс.Эфир Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир Эдмонтон — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вашингтон Яндекс.Эфир Виннипег — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Анахайм Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Ванкувер — Аризона Яндекс.Эфир Колорадо — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Даллас — Баффало Яндекс.Эфир Нэшвилл — Анахайм Яндекс.Эфир Миннесота — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Оттава — Вегас Яндекс.Эфир 02:33:00Флорида — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:54:10Бостон — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:48:00Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:10Филадельфия — Монреаль Яндекс.Эфир 02:44:20Торонто — Калгари Яндекс.Эфир 02:37:10Коламбус — Каролина Яндекс.Эфир 02:52:00Сент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:44:20Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:22Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:27Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:45:32Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир 02:41:56Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:28Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир 02:57:32Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:32:33Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир 02:31:38Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир 02:41:21Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:40:02Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир 02:31:29Баффало — Вегас Яндекс.Эфир УЕФА: доходы клубов РПЛ от продажи билетов составили лишь 7% выручкиДоходы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от продажи билетов в 2018 году увеличились на 13% – до 52 миллионов евро, однако доля данной статьи в общей выручке составляет только 7%, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.реклама