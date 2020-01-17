УЕФА: доходы клубов РПЛ от продажи билетов составили лишь 7% выручки

Доходы клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) от продажи билетов в 2018 году увеличились на 13% – до 52 миллионов евро, однако доля данной статьи в общей выручке составляет только 7%, об этом говорится в сравнительном отчете по лицензированию клубов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который имеется в распоряжении РИА Новости.