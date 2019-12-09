ИИХФ: «Отозвать чемпионаты мира по хоккею, которые пройдут в России, технически невозможно»

В Международной федерации хоккея (ИИХФ) заявили, что организация не может изменить место проведения чемпионатов мира среди мужчин, женщин, а также молодежного первенства мира, которые пройдут в России.