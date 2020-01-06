НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемРоссия в 13-й раз взяла серебро на МЧМ. Это рекордСтало известно будущее молодежного ЧМ по хоккею в России в 2023 годуСтал известен игровой номер Ковальчука в «Монреале»Серебро на вес золота: почему второе место россиян на МЧМ — успех«Мы были лучшими и доминировали над всеми». Русская молодежь не верит, что проиграла финал МЧМРоссия в 13-й раз взяла серебро на МЧМ. Это рекордСборная России проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира (3:4). Таким образом, россияне заняли второе место на турнире.рекламаПолучат «серебро». Хоккеисты молодежной сборной России не стали чемпионами мира, уступив в финале канадцамТолько что стал известен итог Молодежного Чемпионата мира по хоккею, передает корреспондент Накануне.RU.Большунов — о победе на «Тур де Ски»: даже силы осталисьРоссийский лыжник Александр Большунов поделился эмоциями от победы в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». «Ощущения выше некуда. Из последних метров я боялся выходить вперёд.«Ливерпуль» пробился в 1/16 финала Кубка Англии, минимально одолев «Эвертон»В очередном матче 1/32 финала Кубка Англии «Ливерпуль» принимал «Эвертон». В мерсисайдском дерби верх взяла команда Юргена Клоппа.Шведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюИгрокам сборной Швеции не понравилось, как Александр Хованов отпраздновал забитый гол.Спортивный садомазохизм. WADA требует от России более миллиона долларовБолее чем на один миллион долларов в 2020 году Россию обяжут пополнить бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщил представитель агентства 4 января на запрос ТАСС.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад1 : 2ВильярреалЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес1 : 1БетисЗавершёнЕще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 2ЛациоЗавершёнЧемпионат ИталииСПАЛ0 : 2ВеронаЗавершёнЕще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс5 : 1СуонсиЗавершёнКубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион2 : 4Нортгемптон ТаунЗавершёнЕще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн0 : 1МонпельеЗавершёнЕще 12Весь футболрекламаБрагин считает, что вопрос продления контракта со сборной сейчас обсуждать бессмысленноГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин высказался о поражении в финале чемпионата мира от Канады, а также о продолжении работы с командой.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:34:20Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Сборная Канады празднует победу в финале МЧМ-2020. ВидеоХоккеисты молодежной сборной Канады бурно отпраздновали победу в финале чемпионата мира.рекламаДубль Александрова и 43 сэйва Нурека помогли Казахстану победить Германию на МЧМСборная Казахстана переиграла Германию во втором матче серии за сохранение прописки в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира.Бывший игрок «Челси» рассказал, как едва не убил АбрамовичаБывший игрок «Челси» и сборной Шотландии Пэт Невин рассказал, как чуть не переехал на своей машине российского бизнесмена и владельца лондонского клуба Романа Абрамовича, катавшегося на велосипеде.